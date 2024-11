Reunião com Lula sobre corte de gastos é suspensa após mais de três horas

VEJA Mercado - quinta, 7 de novembro

A surpreendente queda do dólar e a reação da bolsa a novas falas de Haddad

VEJA Mercado desta quinta-feira debateu a virada inesperada da moeda americana na quarta-feira, pós-vitória de Donald Trump nos EUA, as críticas de Lula ao mercado, a possível apresentação do pacote de cortes de gastos e a nova alta de juros no Brasil.