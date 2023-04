Retração do emprego, crescimento pífio… Os recados da CNI a Lula

Divulgado nesta quarta, o Informe Conjuntural da CNI para o primeiro trimestre do ano é um balde de água fria no clima festivo criado pelo governo em torno dos 100 primeiros dias de mandato de Lula.

Além de criticar a ausência de uma política para a indústria no país, a entidade prevê a desaceleração do emprego durante o ano — dados de fevereiro já mostram o aumento do desemprego, aliás –, e a perda de tração na atividade econômica provocada, entre outras coisas, pela queda de confiança do empresariado na economia.

“A indústria ficará estagnada em 2023, com um crescimento pífio de 0,1%. A queda da confiança colocou os investimentos e as contratações em compasso de espera. Além disso, um dos principais problemas que preocupa o empresário industrial é o enfraquecimento da demanda, provado pelos juros altos, elevado grau de inadimplência e de endividamento das famílias”, diz a entidade.

Lidas de outra forma, as previsões da entidade apontam para uma tempestade perfeita a caminho do governo Lula no ano. “Observamos a redução da demanda, não apenas do consumidor final, mas entre empresas, como menor consumo de insumos industriais e bens de capital, por exemplo”, explica o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

Na avaliação da entidade, a expansão de 1,2% do PIB brasileiro será financiada em grande parte pelo consumo das famílias, como ocorreu nos anos anteriores.

Os dados apontam para o aumento da massa salarial ao longo do primeiro semestre, mas “com expectativa de desaceleração do avanço do emprego”.

“A perda de tração na atividade econômica neste ano também ocorre pela queda do ritmo de crescimento do setor de serviços”, diz a entidade.

As concessões de crédito vão desacelerar de forma significativa em 2023. Para as empresas, o crescimento acumulado entre março de 2022 e fevereiro de 2023 foi de 7,9% em termos reais, abaixo do crescimento acumulado dos 10,8% no mesmo período anterior.