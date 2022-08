‘Resultado das urnas será respeitado’, diz Rodrigo Pacheco no TSE

Presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco visitou nesta segunda o ministro Alexandre de Moraes, que comanda o TSE. A conversa foi organizada por Moraes para mostrar que há sintonia entre o Legislativo e a Justiça Eleitoral.

Pacheco saiu da conversa dizendo que não há espaço, na democracia, para questionamentos ao sistema democrático, que é confiável e tem apoio das instituições. O senador disse não acreditar em tentativa de golpe, caso Jair Bolsonaro seja derrotado em outubro.

“Tenho plena confiança na lisura do processo, na confiança nas urnas eletrônicas, no sistema de votação, confiança de que os eleitores vão exercer de maneira democrática a sua vontade no dia 2 de outubro e que o resultado das urnas, seja qual for, será absolutamente respeitado por todos, inclusive pelos partidos e pelos candidatos”, disse Pacheco.

