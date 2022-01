Responsável pelo socorro a cidades nas chuvas, ministro tira férias

Com brasileiros mergulhados no caos das chuvas que varreram cidades da Bahia, Jair Bolsonaro também mergulhou no fim de ano… Numa festa sem fim em Santa Catarina. Curtiu praias, foi a restaurantes, desfilou de je ski entre banhistas, dançou funk em lancha… Curtiu a vida adoidado até ser obrigado a buscar um dos hospitais mais caros do país para cuidar do estômago.

Como o exemplo vem de cima, Rogério Marinho, o ministro do Desenvolvimento Regional, espécie de capitão do time para a ação governamental de socorro a cidades atingidas por enchentes, decidiu sair de férias também — em plena temporada de chuvas pelo país, como problemas diários causados pelas águas.

O período de descanso do ministro começou nesta quarta e irá até o início de fevereiro, segundo a portaria do Diário Oficial da União.