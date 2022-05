‘Responsabilidade do processo eleitoral cabe ao TSE’, diz Rodrigo Pacheco

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou nesta sexta que a responsabilidade do processo eleitoral brasileiro cabe ao Tribunal Superior Eleitoral e que não há motivo para questionar as urnas.

Na quinta, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou desconfiar da lisura das eleições e declarou que seu partido irá contratar uma empresa para fazer uma auditoria paralela no pleito deste ano.

“A responsabilidade pelo processo eleitoral cabe a uma Justiça especializada no Brasil, que é a Justiça Eleitoral. A ela cabe a confiança dos brasileiros sobre a rigidez do processo de apuração das eleições (…) Não cabe a nenhuma entidade privada ou outra instituição a participação na contagem de votos”, afirmou Pacheco.

O chefe do Senado afirmou, ainda, que a participação privada, de empresas especializadas, é legítima, desde que dentro dos limites constitucionais. “Que não é a contagem de votos, volto a repetir, que cabe à Justiça Eleitoral”, disse.

Pacheco voltou a defender a segurança do voto eletrônico, reiterando a “confiança institucional” por parte do TSE de que é um sistema que funciona e comentou o pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para que as eleições deste ano tenham a participação de observadores europeus. Segundo Pacheco, o pleito será apreciado pela Presidência do Senado.

