Residencial de luxo em SP leva prêmios de arquitetura e design na Europa

Maior complexo imobiliário em desenvolvimento da América Latina, o Parque Global foi premiado no “International Property Awards 2022-2023”, nas categorias “Arquitetura Residencial de Arranha-Céus” e “Arquitetura Residencial Múltipla”.

A premiação, que está em sua 29º edição, aconteceu em Londres no dia 2 de fevereiro. A honraria é considerada uma das mais importantes da arquitetura e design mundial. Os projetos são assinados pela MCAA Arquitetos.

Para André De Marchi, diretor-geral do Parque Global, receber este reconhecimento de excelência no setor imobiliário mundial fortalece ainda mais o posicionamento do projeto, baseado em design, inovação e originalidade. “Receber este prêmio internacional é a coroação de um grande esforço coletivo, que reúne alguns dos melhores profissionais do Brasil e do exterior”, diz o diretor.

Localizado em um terreno de 218.000 metros quadrados na Marginal Pinheiros, o Parque Global é desenvolvido pela Benx Incorporadora, em parceria com a Related Group, e será o endereço do mais novo e moderno bairro planejado de São Paulo.

O empreendimento tem valor geral de vendas de 14,2 bilhões de reais. Até o momento, três das cinco torres já foram 100% vendidas. Já as duas últimas tiveram 85% e 45% dos seus imóveis comercializados.