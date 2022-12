‘Repudio veementemente a desordem’, diz Lira sobre ataques bolsonaristas

Os ataques bolsonaristas registrados na noite de segunda serão o assunto do dia na capital federal. Chefe da Câmara, Arthur Lira usou as redes há pouco para pedir que o governo do Distrito Federal “redobre cuidados com a segurança” para evitar que as cenas de terror se repitam em Brasília daqui para frente.

“As manifestações fazem parte da democracia. A capital federal recebeu cidadãos de todo o Brasil que, há mais de um mês, vem se expressando de maneira ordeira. Repudio veementemente a desordem, a violência e o risco à integridade física ou de patrimônio público e privado”, disse Lira.

“Deixo meu apelo para o Governo do Distrito Federal redobrar os cuidados com a segurança. Nossa tradição democrática passa pela ordem e pela paz”, segue o chefe da Câmara.