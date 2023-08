A caminho da base de Lula no Congresso, o Republicanos decidiu substituir os integrantes do partido que atuam na CPI do MST, um território notoriamente comandado por opositores do governo.

Líder da sigla, o deputado Hugo Motta já oficiou Arthur Lira sobre o desligamento dos deputados Messias Donato e Diego Garcia. Não há, no ofício, exposição de motivos para a decisão.

