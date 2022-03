Republicanos já tem data para discutir apoio a Garcia ou Tarcísio em SP

Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, se reúne nesta sexta-feira em São Paulo com a Executiva estadual do partido para começar a definição do nome que a sigla irá apoiar na disputa ao Palácio dos Bandeirantes.

Estão sendo cotados o atual vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas.

Na ocasião, Pereira deverá apresentar aos correligionários uma pesquisa eleitoral conduzida pelo partido e que vai calibrar qual caminho a sigla deverá seguir no âmbito estadual.

Por enquanto, a decisão sobre a disputa nacional ainda está em aberto. O martelo deverá ser batido apenas após outra reunião, com a Executiva nacional. Interlocutores do Republicanos admitem que grande parte da legenda está dividida — uns defendem o apoio a Lula e, outros, a Bolsonaro.