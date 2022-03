Reprovação a Bolsonaro caiu sete pontos desde dezembro, diz Datafolha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em pouco mais de três meses, a reprovação ao desempenho de Jair Bolsonaro caiu sete pontos percentuais, segundo pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta quinta. O índice dos eleitores que acham que o presidente está fazendo um governo ruim ou péssimo diminuiu de 53%, em meados dezembro, para 46%, nesta semana.

No mesmo período, a avaliação positiva, de quem considera o governo bom ou ótimo, oscilou de 22% para 25%, dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Outros 28% disseram achar a gestão de Bolsonaro regular, resposta que representava 24% do total em dezembro. Outros 1% não souberam responder — o mesmo índice do levantamento anterior.

A pesquisa foi realizada entre terça e quarta-feira desta semana e teve 2.556 entrevistados (todos com mais de 16 anos), em 181 cidades, de forma presencial.