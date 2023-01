Representantes da magistratura repudiam terrorismo em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Representantes da magistratura divulgaram nota nesta segunda para condenar os ataques terroristas promovidos por apoiadores de Jair Bolsonaro no Congresso, no Planalto e no STF neste domingo.

O texto é assinado por ex-presidentes da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Confira a íntegra:

“Os ex-presidentes da Associação dos Juízes Federais do Brasil abaixo nominados vêm a público manifestar o seu repúdio aos atos antidemocráticos e criminosos ocorridos em Brasília, no último domingo, e a sua confiança nas instituições republicanas para identificar e punir, dentro do devido processo legal, os mentores e financiadores desses atos, bem como os seus executores.

As invasões ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal, sedes, respectivamente, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, não representam apenas um crime contra o patrimônio histórico e cultural brasileiro, mas um ataque direto à democracia e à República brasileiras, o que não pode ser tolerado.

A Ajufe tem previsto em seu estatuto o fortalecimento do Poder Judiciário e de seus integrantes, o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e a plena observância dos direitos humanos. Ao longo de sua história, participou de importantes momentos da República e da valoração das suas instituições.

Continua após a publicidade

Por isso, seus ex-presidentes manifestam ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que também presidiu a Ajufe, seu irrestrito apoio neste difícil e importante momento da história brasileira, cientes de que saberá conduzir, no âmbito da sua competência ministerial, esse trabalho.

Também manifestam seu apoio ao presidente Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, na liderança dos juízes federais, que estão atentos e prontos para cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e as leis do País, como juraram ao tomar posse em seus elevados cargos republicanos.

A estabilidade das instituições prevalecerá!

Assinam essa nota:

Edgard Silveira Bueno Filho

Paulo Sérgio Domingues

Jorge Antonio Maurique

Walter Nunes da Silva Junior

Gabriel de Jesus Tedesco Wedy

Nino Oliveira Toldo

Antônio César Bochenek

Roberto Carvalho Veloso

Fernando Marcelo Mendes

Eduardo André Brandão de Brito Fernandes

Brasília, 9 de janeiro de 2023″