RenovaBR promove curso para elaboração de planos de governo de prefeituras

Giro VEJA - quinta, 2 de maio

A tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul e a corrida eleitoral em SP

Os temporais no Rio Grande do Sul já deixaram 13 mortos e 21 desaparecidos. De acordo com a Defesa Civil do estado, os estragos atingem 134 municípios, afetando mais de 44,6 mil moradores. A barragem 14 de Julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, na região de serra do estado, rompeu parcialmente na tarde desta quinta-feira. Os estragos da chuva e a disputa municipal em São Paulo são os destaques do Giro VEJA.