Renner adere a iniciativa por igualdade racial no mundo empresarial

Atualizado em 31 out 2023, 12h44 - Publicado em 31 out 2023, 13h01

A Lojas Renner assinou nesta segunda-feira a adesão à Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, movimento criado pela Universidade Zumbi dos Palmares. A proposta já abrange mais de 80 empresas e visa aumentar a equidade racial, inclusão e superação do racismo no mercado de trabalho.

A varejista de moda assumiu dez compromissos estabelecidos pelo movimento. Os funcionários da empresa terão acesso a treinamentos e eventos de sensibilização ao racismo desenvolvidos pela Universidade. A adesão foi firmada pelo reitor da Zumbi dos Palmares, José Vicente, e o diretor da companhia, Fabio Faccio, em Porto Alegre (RS).

“Queremos, com essa assinatura, amplificar o tema da igualdade racial tanto para clientes, colaboradores como para o setor do varejo brasileiro. É uma honra para nós participar desse processo junto com a Universidade Zumbi dos Palmares.”, disse Faccio.

Em novembro do ano passado, uma funcionária de uma loja no Rio de Janeiro foi demitida após invadir o provador em que uma cliente negra experimentava roupas acusando-a de furto. À época, a varejista foi alvo de protestos contra o racismo.

A Renner passa agora a integrar o Índice de Equidade Racial Empresarial, um levantamento que avalia a promoção da diversidade no mundo corporativo por meio de um questionário baseado em seis pilares: recenseamento das características raciais dos colaboradores, conscientização, recrutamento, capacitação, ascensão e publicidade e engajamento.

