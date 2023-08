Renan Filho detona Zema por fala sobre Nordeste: ‘Não é crítica de líder’

Ex-governador de Alagoas e ministro dos Transportes, Renan Filho aproveitou um evento da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, nesta quinta, para bater pesado em Romeu Zema e sua fala sobre o Nordeste ser uma “vaquinha que produz pouco”.

“Eu, que sou lá de Alagoas, do Nordeste, de vez em quando a gente é vilipendiado. Faço aqui até uma crítica à declaração recente do governador Romeu Zema, que segrega o Brasil, que separa o Brasil. Isso é uma crítica boba. Não é crítica de líder. É crítica de quem não conhece a diversidade de um país como o nosso, muito diferente, inclusive pela própria colonização”, disse Renan Filho, sendo muito aplaudido pelos participantes do evento.

Durante o evento, ao falar das políticas do governo, o ministro reiterou o compromisso com uma abordagem inclusiva e abrangente no planejamento e execução de melhorias rodoviárias, demonstrando a determinação em superar desafios regionais e impulsionar o desenvolvimento equitativo em todo o país.

Siga