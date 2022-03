Renan Filho desbancaria Collor no Senado em Alagoas, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pesquisa do instituto Ibrape contratada pelo MDB de Alagoas testou dois cenários para a disputa pela vaga do estado no Senado e apontou que o governador Renan Filho venceria o ex-presidente Fernando Collor, que deve tentar a reeleição para mais oito anos de mandato.

O filho do senador Renan Calheiros tem 48% e 50% das intenções votos, contra 15% e 17% de Collor, respectivamente. O ex-presidente tem se aproximado do presidente Jair Bolsonaro, enquanto o governador apoia Lula.

Veja a seguir os dois cenários testados:

Cenário 1

Renan Filho – 48%

Fernando Collor – 15%

Davi Davino Filho – 8%

Delegado Fabio Costa – 8%

Ildo Rafael – 1%

Não sabe / indeciso – 10%

Branco / nulo / ninguém – 10%

Cenário 2

Renan Filho – 50%

Fernando Collor – 17%

Davi Davino Filho – 10%

Não sabe / indeciso – 11%

Branco / nulo / ninguém – 12%