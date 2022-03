Renan Calheiros vai ao STF para tentar barrar orçamento secreto

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) protocolou na última quinta um mandado de segurança no STF pedindo a suspensão imediata do pagamento das emendas de relator do Congresso — também chamadas de Orçamento secreto — até o fim das eleições deste ano.

No pedido, o parlamentar afirma que tais atos são caracterizados por abuso de poder econômico e político e diz que o objetivo do pleito é prevenir a isonomia do processo eleitoral, garantindo a disputa igualitária entre os candidatos. O senador defende que é preciso impedir a distribuição de verbas das emendas como moeda de troca em articulações eleitorais.



Em novembro, a ministra Rosa Weber já havia suspendido as emendas de relator. No entanto, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se manifestaram com o argumento de que a suspensão traria prejuízos a contratos já em andamento. Weber, então, revogou a decisão, mas fixou prazo para a divulgação dos dados até 17 de março.

No mandado, Calheiros cita uma petição da Advocacia do Senado à qual teve acesso, cujo parecer conclui que a decisão da ministra não será cumprida, por impossibilidade de cumprimento de prazo.