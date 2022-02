Renan Calheiros defende federação com o União Brasil e provoca Doria

Pela fotografia atual das pesquisas, Renan Calheiros defende que o MDB pule no barco de Lula já no primeiro turno. Simone Tebet, a pré-candidata do partido, na visão de Calheiros, é um ótimo quadro partidário, mas sem chances de avançar na corrida eleitoral.

Nesse cenário, Calheiros também defende que o MDB forme uma federação com o União Brasil, o novo e poderoso partido criado pela fusão de DEM e PSL. Segundo o senador alagoano, uma federação entre as duas siglas poderia oferecer ao futuro governo uma bancada de 130 deputados. Seria uma forma de combater o hegemonismo do centrão nas barganhas do Congresso.

Calheiros expos suas ideias nesta quarta, na GloboNews. Questionado sobre como seria possível acomodar, numa federação com o União Brasil, um futuro apoio a Lula, já que o partido tem quadros como ACM Neto e Ronaldo Caiado, o emedebista desconversou. Disse que essa discussão viria depois da necessária união das duas siglas.

Para provocar João Doria, o presidenciável do PSDB, Calheiros também adicionou o PSDB nessa possível aliança com o União Brasil. Para Calheiros, o tucano não tem chance de avançar nas pesquisas, o que fará o seu partido a repensar a candidatura. “A terceira via não tira votos dos dois candidatos que estão na frente”, diz Calheiros.