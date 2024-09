Renan autoriza duplicação de trechos da BR-101 por R$ 200 milhões em AL

Giro VEJA - sexta, 13 de setembro

Nova pesquisa eleitoral em SP e previsão de 'chuva preta' em 5 estados

A área queimada no Brasil no mês de agosto cresceu 149% em relação ao mesmo período do ano passado e atingiu 5,65 milhões de hectares. Segundo um levantamento da MapBiomas, a área corresponde ao estado da Paraíba. As consequências dos incêndios e a nova pesquisa eleitoral em São Paulo são os destaques do Giro VEJA.