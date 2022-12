Remédios, eletrônicos e têxteis são 30% das cargas transportadas em 2022

Medicamentos, eletrônicos e têxteis são as cargas mais transportadas em 2022 pela Latam Cargo, no Brasil. As cargas representam quase um terço do volume transportado. Outros itens no ranking são alimentos, peixes e materiais cirúrgicos.

De janeiro a outubro, a LATAM Cargo transportou mais de 95.000 toneladas domésticas nos compartimentos de carga de aviões dos passageiros e de aeronaves cargueiras, para 49 destinos nacionais. Desse total, 54% dos transportes foram realizados em voos com origem ou destino nos aeroportos de Guarulhos (SP) (25%), Manaus (24%) e Fortaleza (5%).