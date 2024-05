Relatório revela poder das fake news durante a tragédia no RS

VEJA Mercado

A rodada de pessimismo do mercado para o Brasil e entrevista com Gustavo Loyola

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta terça-feira, 21. Os economistas estão mais pessimistas para a economia do Brasil em 2024. Dados do Boletim Focus mostram que as projeções de inflação subiram e a perspectiva de crescimento econômico caiu pela primeira vez no ano. Para piorar, a maior parte do mercado não enxerga mais a taxa Selic caindo para um dígito este ano. A expectativa é que os juros encerrem o ano de 2024 a 10%. A nova rodada de pessimismo esquenta de vez a discussão sobre a sucessão de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Seu mandato se encerra no fim do ano, e os diretores indicados pelo governo Lula se mostram mais dispostos a cortar os juros do Brasil. Dados de arrecadação de abril serão publicados nesta semana e prometem reacender o debate sobre a meta fiscal deste ano. Diego Gimenes entrevista Gustavo Loyola, economista, sócio da Tendências Consultoria e ex-presidente do Banco Central.