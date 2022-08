Relatório que preocupa Bolsonaro está no centro da crítica da PGR a Moraes

O Radar mostrou há algumas semanas que o presidente Jair Bolsonaro andava muito preocupado com as investigações que correm no STF e miram seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid.

Nesta segunda, a vice-procuradora-geral da PGR, Lindôra Araújo, enviou um torpedo ao STF contra o ministro Alexandre de Moraes justamente por causa dessa investigação que mira Bolsonaro, Cid e outros aliados naquele caso da quebra de sigilo do ataque hacker ao TSE.

A PGR mostra-se empenhada em deixar claro que qualquer achado da investigação contra o servidor próximo de Bolsonaro não será validado pela procuradoria na investigação. O motivo? A PGR já pediu para Moraes arquivar o caso. O ministro, em vez de atender a solicitação de Augusto Aras, determinou que a Polícia Federal realizasse um relatório detalhado de tudo que foi encontrado na quebra de sigilo de Mauro Cid. É esse ato que revoltou a procuradoria e levou Lindôra a acusar Moraes de cometer “abuso investigatório”.

“O procurador-geral da República já havia promovido o arquivamento do inquérito nº 4878, bem como que o material da quebra de sigilo telemático, em momento anterior à manifestação ministerial, já havia sido objeto do Relatório de Análise de Material Apreendido que havia realizado detalhamento analítico dos documentos apreendidos em decorrência do cumprimento de medida cautelar para acesso ao conteúdo de dados armazenados em serviço de nuvem em poder de Mauro Cid, exarado pelo excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal”, sustenta Lindôra.

Se o relator de um inquérito que investiga o presidente da República considera necessário analisar mais detalhadamente o sigilo de um servidor do Planalto próximo a Bolsonaro, a PGR, que é quem investiga, deveria levar o caso adiante? Eis a questão. A PGR diz que não.

Lindôra mira Moraes por causa disso. Ela diz que Moraes pediu o detalhamento da investigação dizendo que o relatório do sigilo de Mauro Cid auxiliaria a PGR a fazer uma “completa análise dos elementos” contra Bolsonaro e seu servidor.

A PGR, no entanto, rebate Moraes dizendo que ela não queria uma “completa análise dos elementos” e nem pediu tal a ação “complementar” porque já estava convencida a arquivar o caso sem sequer aprofundar os achados no sigilo de Mauro Cid.

Na dura manifestação contra o ministro do STF, a PGR, o órgão acusador, apoia declaradamente a AGU, órgão que representa o investigado, nas críticas a Moraes. “É mister salientar que assiste razão à Advocacia-Geral da União, em razão de o ato jurisdicional impugnado violar o sistema acusatório”.

