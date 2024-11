Relatório da PF vai indiciar cerca de 40 investigados no plano de golpe

Previsto para ser entregue nesta quinta ao ministro Alexandre de Moraes, o relatório da Polícia Federal deve indiciar cerca de 40 investigados por envolvimento no plano bolsonarista de golpe de Estado.

Entre os nomes presentes na lista, como mostrou o Radar nesta quarta, estarão figuras como Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Mauro Cid, além de militares da ativa e da reserva do Exército e de outras forças que desempenharam diferentes papeis na trama desvendada pela PF.

As informações sobre a lista de indiciados foram divulgadas mais cedo pelo G1 e confirmadas pelo Radar com fontes da investigação.

No início da tarde desta quinta, o ministro Alexandre de Moraes vai ouvir Mauro Cid no STF para colher explicações sobre as omissões apontadas pela PF no acordo de delação premiada fechado com a Justiça. O colaborador pode perder os benefícios, caso fique configurado que ele omitiu ou repassou informações falsas aos investigadores.