Relatora da CPMI é cobrada por encontro de assessor com Gonçalves Dias

Na semana passada, o Radar revelou mensagens de WhatsApp do ex-chefe do GSI Gonçalves Dias que indicavam que seu filho, Gabriel Dias, costurou uma conversa com um assessor de Eliziane Gama dois dias antes de o general depor à CPMI do 8 de Janeiro.

Nesta terça-feira, o deputado bolsonarista Filipe Barros (PL-PR) cobrou a relatora da comissão pelo encontro. “O relatório da senadora Eliziane Gama está eivado de uma grave suspeição”, afirmou.

A parlamentar respondeu que nunca trocou mensagens com G. Dias nem ninguém “do seu entorno”, e disse que a primeira vez que o viu foi no plenário da CPMI, para o depoimento do general.

Gama lembrou que, como também revelado pelo Radar, Barros e outros dois deputados bolsonaristas, Nikolas Ferreira e André Fernandes, procuraram, por sua vez, Gabriel Dias às vésperas do depoimento do ex-chefe do GSI em busca de uma aproximação, que não vingou.

