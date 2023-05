Relator quer escutar população de cinco capitais sobre planos de saúde

Antes de apresentar o relatório do projeto de lei que propõe alterações nos planos de saúde, o deputado Duarte Jr (PSB-MA) vai promover uma série de audiências em cinco capitais brasileiras. A primeira será em São Paulo, na próxima segunda-feira, na Alesp.

O Radar mostrou que deputados estaduais têm se movimentado em busca de explicações sobre a rescisão unilateral de contratos de pacientes autistas. O assunto também deve ser tratado na audiência pública, disse o parlamentar.

Entre as mudanças propostas estão dispositivos para evitar o aumento excessivo do valor do plano pouco antes do paciente entrar na terceira idade e menos burocracias na solicitação de exames. O entendimento de Duarte Jr é que as empresas são privilegiadas nos contratos.

“Meu objetivo é propor um texto que corrija excessos e harmonize a relação dos planos com o consumidor. Precisamos aprovar as mudanças que vou propor em meu relatório para que a população não seja prejudicada”, afirmou.

Além de São Paulo, as audiências também vão passar por Brasília, Rio de Janeiro, Manaus e Porto Alegre.

Confira as datas:

29/05, às 9h – São Paulo (SP)

Local: Alesp

30/5 – Brasília (DF)

Comissão da Pessoa Com Deficiência da Câmara dos Deputados

De 31/5 A 4/06 – Rio de Janeiro (RJ)

Local: a definir

7/6 – Brasília (DF)

Local: Câmara dos Deputados

15/06 Manaus (AM)

Local: a definir

27 ou 28/6 – Porto Alegre (RS)

Local: MPF/RS