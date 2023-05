Relator do arcabouço fiscal mostra esboço do parecer a Lira e Haddad

O relator do novo arcabouço fiscal na Câmara, Cláudio Cajado (PP-BA), apresentou nesta quarta o que chamou de “esboço inicial” de seu parecer sobre o projeto a Arthur Lira e ao ministro Fernando Haddad (Fazenda).

Essa foi a primeira conversa de Cajado com uma autoridade do primeiro escalão do governo Lula desde que Lira anunciou que daria a relatoria do substituto do teto de gastos ao deputado baiano.

Como mostrou o Radar, havia até agora um sumiço do Planalto da articulação de um de seus carros-chefes na área econômica.

Em nota à imprensa, Cajado afirmou que suas propostas para o texto foram “bem avaliadas” por Haddad. “[O ministro] se prontificou a discutir com as equipes do governo as mudanças”, disse.

O deputado pretende publicar a versão definitiva do relatório até a próxima quarta-feira.

“Também me reuni com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e expliquei as ideias centrais que guiarão o texto”, acrescentou Cajado.