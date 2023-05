Relator do arcabouço adia entrega para conciliar texto com Lira e Haddad

O relator do novo arcabouço fiscal, Claudio Cajado, adiou a entrega de seu texto substitutivo para, ao menos, a próxima terça-feira. Ele atende um pedido de Fernando Haddad, que só volta na manhã de domingo da viagem ao Japão para participar de reuniões do G7.

Cajado acertou com Arthur Lira que apresentará seu relatório a líderes da Câmara na segunda-feira. Ele afirmou ao Radar que aproveitará o fim de semana para avaliar e, possivelmente, incorporar ao texto sugestões que recebeu de bancadas partidárias e do governo Lula.

Além do pedido de Haddad para que o relator do substituto do teto de gastos esperasse seu retorno do exterior, a insatisfação generalizada no Congresso com a articulação política do Palácio do Planalto torna o clima incerto para a votação do novo marco fiscal.

Parlamentares reclamam da demora do governo para atender às reivindicações de cargos federais nos Estados e de pagamento de emendas ao Orçamento.

