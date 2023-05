Relator de CPI quer ouvir trio de acionistas da Americanas na reta final

O relator da CPI da Americanas, Carlos Chiodini (MDB-SC), planeja ouvir diretores e membros do conselho da varejista, empresas de auditoria, bancos e órgãos de investigação antes de chamar Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira à comissão.

Está marcada para esta quarta-feira, às 14h, reunião para a apresentação e votação do plano de trabalho da CPI.

A extensa lista de personagens de quem Chiodini espera obter informações sobre a fraude contábil de mais de 20 bilhões de reais da Americanas inclui ainda funcionários, acionistas minoritários, representantes de classes de credores e a CVM.

O economista Sergio Rial, que ocupou o cargo de CEO da empresa por 10 dias e trouxe o rombo financeiro a público, já entrou em contato com Chiodini e se ofereceu para comparecer à CPI.

O atual executivo-chefe da Americanas, Leonardo Coelho Pereira, também sinalizou disposição para falar aos deputados.

Além de levar pessoas convidadas e convocadas para a comissão em Brasília, Chiodini também pretende fazer sessões externas de trabalho, na sede da Americanas, no Rio, ou em São Paulo, coração do sistema financeiro e do mercado de capitais do país.