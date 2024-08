Relator de ação no TRE de Alagoas vota pela cassação de governador

O desembargador Alcides Gusmão, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL), votou na segunda-feira pela condenação do governador do estado, Paulo Dantas (MDB), à perda do mandato em uma ação sobre entrega de cestas básicas durante o primeiro turno das eleições de 2022.

Para o magistrado, houve abuso de poder político e econômico da chapa liderada pelo emedebista. Depois do voto de Gusmão, o desembargador Milton Gonçalves pediu vista do processo. O julgamento deve ser retomado em até 20 dias.

Em abril, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela cassação do governador e do vice, Ronaldo Lessa.

A ação foi ajuizada por Rodrigo Cunha (Podemos), candidato derrotado ao governo alagoano nas eleições de 2022 – e que, agora, será candidato a vice-prefeito de Maceió na chapa encabeçada pelo atual prefeito da cidade, João Henrique Caldas, o JHC (PL).