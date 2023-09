Relator da reforma tributária recebe estudo técnico do TCU

O relator da reforma tributária, Eduardo Braga, recebeu na manhã desta quinta-feira o estudo do Tribunal de Contas da União finalizado na quarta por uma equipe técnica do TCU. Em seguida, Braga entregou o documento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em debate com prefeitos sobre o impacto do regime tributário nos municípios.

O documento será compartilhado com os 81 senadores e trata de impactos econômicos e fiscais da reforma, traz uma estimativa da alíquota e das exceções do Imposto sobre Operações com Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços e trata da governança do Conselho Federativo do IBS.

Ainda nesta quinta-feira, na sessão do Senado com a Frente Nacional de Prefeitos e Conselho Nacional de Municípios, Braga agradeceu ao Tribunal e lembrou do estudo entregue em agosto pelo Ministério da Fazenda.

Previsto inicialmente para a próxima quarta-feira, o relatório da reforma tributária deve ser entregue no dia 20 de outubro. No Senado, mais de 250 emendas já foram encaminhadas sobre o texto aprovado na Câmara em julho.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga