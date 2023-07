Relator da reforma tributária, Eduardo Braga se reúne com Pacheco

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Anunciado como relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM) vai reunir-se ainda no início da tarde desta segunda-feira com Rodrigo Pacheco na residência oficial da presidência da Casa.

Mais cedo, Pacheco recebeu os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Em entrevista a jornalistas antes do encontro, Haddad defendeu que o Senado “desse uma limada” no texto aprovado pela Câmara, para deixá-lo “mais redondo”.

Braga foi um dos principais porta-vozes na negociação da bancada do Amazonas com o ministro da Fazenda em torno da preservação do modelo atual da Zona Franca de Manaus.

Os dois já convivem institucionalmente há vários anos. Braga era governador estadual (2003-2010) quando Haddad era ministro da Educação (2005-2012). O emedebista tornou-se ministro de Minas e Energia de Dilma Rousseff em 2015, quando o petista era prefeito de São Paulo.

