Relator da PEC na Câmara diz que texto será aprovado até a próxima terça

O deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) disse nesta terça que será o relator da PEC da Transição na Câmara dos Deputados. O parlamentar afirmou que a votação do texto pode ocorrer na quinta-feira, 15, e estipulou a próxima terça, 20, como prazo máximo para apreciação. A data permite a aprovação do Orçamento ainda neste ano.

Em entrevista coletiva, Elmar Nascimento disse que vai iniciar imediatamente conversas com os líderes das bancadas e o relatório será baseado no texto do Senado, mas acolherá o “pensamento médio” dos deputados.

“Nós vamos traduzir, no nosso relatório, a partir do texto base que foi aprovado no Senado, aquilo que representa a maioria da Câmara dos Deputados”, disse Nascimento.

O deputado se preocupa, porém, que o relatório possa ser “desfigurado” pelas sugestões dos partidos. Os líderes partidários devem adiantar as demandas, em busca da celeridade do processo.

“O líder do PL, o Altineu (Côrtes), já está providenciando todos os destaques. É o maior partido que será oposição ao futuro governo e eles vão adiantar os destaques que eles vão apresentar”, exemplificou Nascimento. “Vai ter destaque, com certeza, mas a gente vai tentar levar um texto que nenhum dos destaques seja aprovado”, concluiu.

O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), garantiu que a partir de quinta-feira as sessões da Câmara serão híbridas, de maneira que os deputados poderão votar pelo celular. A medida deve facilitar a aprovação da Proposta à Emenda Constitucional que abre brecha no teto de gastos para o Orçamento do próximo ano.

