Relator da lei do impeachment descarta ação bolsonarista contra Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

O bolsonarismo sonha em voltar ao Planalto em 2026 para, com maioria no Senado, cassar o ministro Alexandre de Moraes no STF.

Relator da nova lei do impeachment, o senador Weverton Rocha deu banho de água fria na turma ao ouvir esse papo de doido outro dia.

Pela lei em discussão no Parlamento, o presidente do STF é quem comanda processo de impeachment aberto no Senado contra integrante da Corte. Adivinha quem vai presidir o Supremo entre 2027 e 2029? Ele mesmo: Moraes.