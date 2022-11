Relações Exteriores da transição terá tucano e ex-chanceler de Lula

Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta-feira novos nomes que irão compor o gabinete de transição do governo de Lula. O grupo de trabalho das Relações Exteriores terá o ex-senador tucano Aloysio Nunes, que foi chefe do Itamaraty no governo de Michel Temer, e de Celso Amorim, que foi chanceler de Lula e ex-ministro da Defesa de Dilma Rousseff. Ex-senador e ex-ministro da Educação de Lula, Cristovam Buarque também fará parte do grupo.

Veja abaixo o nomes do gabinete de Relações Exteriores da transição:

Aloysio Nunes Ferreira – advogado, ex-senador da República por São Paulo, ex-ministro das Relações Exteriores.

Audo Faleiro – agrônomo, diplomata, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República nos governos Lula e Dilma.

Celso Amorim – professor e diplomata brasileiro. Foi ministro das Relações Exteriores e da Defesa durante os governos Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff

Cristovam Buarque – economista, foi governador do Distrito Federal, ex-reitor da Universidade de Brasilia, ex-senador da República, ex-ministro da Educação governo Lula.

Monica Valente – psicóloga, foi Secretária de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores.

Pedro Abramovay – Advogado, doutor em ciência política, ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça no governo Lula.

Romênio Pereira – secretário de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores