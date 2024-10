Relação do PT com pobres hoje é “digital”, critica vice da sigla em livro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Eleito prefeito de Maricá (RJ), o deputado federal Washington Quaquá vai lançar o livro Diálogos com a Utopia. Um dos vice-presidentes do PT, ele aponta, na obra, caminhos para tentar tirar seu partido do buraco em que se meteu nas últimas eleições.

Em trechos adiantados ao Radar, Quaquá diz que o PT deve priorizar pautas econômicas e sociais acima de temas “de comportamento”. Para ele, a ligação do partido com o pobre hoje é “digital”. Por isso, tem de construir redes “físicas e reais” nas periferias, “lá onde o povo está”.

Quaquá também defende que o PT faça um “acordo sincero, pragmático e programático” com partidos de centro. “O PT precisa voltar a fazer política ampla, coisa que abandonou no governo Dilma e nos levou ao golpe”, afirma.

Agora, Quaquá vai mandar o manuscrito de Diálogos com a Utopia para José Dirceu e o historiador Vladimir Palmeira, que escreverão os prefácios da obra.

“No fim do ano, o livro vai entrar no debate nacional do PT. Vou lançá-lo em dezembro”, afirma Quaquá.