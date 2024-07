“Relação do Brasil será com quem for eleito”, diz Lula após Biden desistir

O presidente Lula comentou há pouco, pelo X (antigo Twitter), a desistência de Joe Biden de concorrer à reeleição nos Estados Unidos, anunciada neste domingo (21).

Na publicação, o brasileiro disse ter ficado muito feliz quando o democrata foi eleito, em 2020, “e mais ainda pelos posicionamentos dele em defesa dos trabalhadores”.

“Estabelecemos juntos uma parceria estratégica em defesa do trabalho decente no mundo. Eu gosto e respeito muito ele. Somente ele poderia decidir se iria ou não ser candidato”, declarou o petista.

Para concluir, o presidente disse que, agora, “eles” (no caso, o Partido Democrata) “vão escolher uma candidata ou um candidato e que o melhor vença a eleição”.

“A relação do Brasil será com quem for eleito. Temos uma parceria estratégica com os Estados Unidos e queremos mantê-la”, concluiu Lula, sem citar o candidato do Partido Republicano, o ex-presidente Donald Trump, que é aliado de Jair Bolsonaro e da extrema direita brasileira.

