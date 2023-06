Relação de Arthur Lira com o governo Lula vai piorar

Se já era tensa, a relação de Arthur Lira com Lula e seu governo vai piorar bastante com essa operação da PF em Alagoas.

Na quinta, enquanto agentes reviravam endereços de aliados do chefe da Câmara, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi até Lira na residência oficial.

“Quero crer que essa operação, um dia após a votação na Câmara e logo depois da postagem de Renan, seja apenas uma coincidência. Se for perseguição, haverá reciprocidade”, disse Lira a Dino, segundo um de seus aliados mais próximos.

O chefe da Câmara considerou a ação da PF um ato de perseguição do governo, alimentado por Renan Calheiros e pelo interesse do Planalto de fragilizá-lo no comando da Câmara, no momento em que Lula se vê acuado e sem apoio parlamentar.