Em seis meses, a rejeição do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), caiu 7% na pesquisa Datafolha. O índice divulgado nesta semana mostra Doria com 30%, ante 37% em setembro de 2021.

Segundo este último levantamento, a rejeição do candidato tucano é inferior à do presidente Bolsonaro, que chegou a 55%, e do ex-presidente Lula, com 37%.