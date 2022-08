Rei do Pitaco supera marca de R$ 200 milhões em investimentos recebidos

Com mais de 3,4 milhões de downloads do aplicativo, o Rei do Pitaco — fantasy game diário de futebol — já distribuiu mais de 90 milhões de reais em prêmios para mais de 110 mil ganhadores desde sua fundação, em 2019.

Pois a startup agora comemora a marca de mais de 200 milhões de reais em investimentos recebidos.

“Uma das nossas missões é fortalecer ainda mais o cenário esportivo com a tecnologia, possibilitando com que a relação entre os fãs e os jogos sejam mais emocionantes. Queremos ser a plataforma de entretenimento número 1 dos fãs de futebol”, afirma Mateus Dantas, CEO e cofundador do Rei do Pitaco.

