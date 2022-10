Refém da gritaria de campanha, eleitor dá sinais de esgotamento

Convertida num festival de baixarias, mentiras e manifestações de ódio, a disputa presidencial entre Lula e Jair Bolsonaro se arrasta neste segundo turno cada vez mais distante do eleitor que não está comprometido com o bolsonarismo ou com o petismo.

O esgotamento da sociedade diante da gritaria das torcidas organizadas nos dois extremos dessa polarização fica evidente nos dados do Google, como mostrou o Radar mais cedo. As buscas por Lula e Bolsonaro na plataforma despencaram desde o início da batalha de segundo turno.

O desinteresse da audiência deve servir de alerta aos candidatos, já que ambos buscam desesperadamente pelos votos dos eleitores faltosos no primeiro turno. A ausência de propostas e o deliberado tiroteio entre as campanhas — um cenário de monotonia no caos –, com exploração da fé e seguidas ondas de fake news, tende a provocar o desinteresse do eleitor que tem reservas em relação aos dois candidatos.

Os dados do TSE mostram que 32,7 milhões de eleitores não votaram no primeiro turno. É um mar de gente que não encontrou motivos para buscar as urnas do início do mês. Lula e Bolsonaro tentam atrair eleitores desse grupo no segundo turno. O monitoramento do Google mostra que pouca coisa mudou até agora.