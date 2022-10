Reeleito, Cláudio Castro promete batalhar por vitória de Bolsonaro no Rio

Reeleito no domingo com 58,67% dos votos válidos, o governador Cláudio Castro foi até o Palácio da Alvorada nesta terça para reforçar o apoio a Jair Bolsonaro e prometer esforço para transformar o Rio de Janeiro na “capital da vitória” do presidente contra Lula, no próximo dia 30.

Bolsonaro teve no estado 51,09% dos votos válidos contra 40,68% de Lula. O presidente recebeu quase 1 milhão de votos a mais que o petista: 4.831.246 contra 3.847.143. Na votação geral, no entanto, ele teve mais de 6,1 milhões de votos a menos que o ex-presidente.

Correligionário de Bolsonaro no PL, Castro exaltou a atuação do presidente em apoio ao seu governo, citando o Regime de Recuperação Fiscal do Rio, de 2017, e o Auxílio Brasil, que segundo ele “tem ajudado a economia do estado a crescer”.

“Eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória, da eleição do presidente Bolsonaro”, declarou o governador.

Na sequência, ele creditou à “ajuda” de Bolsonaro ao longo dos últimos dois anos o crescimento econômico do Rio e a sua votação expressiva no domingo.

“Muitos dizem, alguns não prescreve. E eu pratico isso”, declarou. “Vamos tentar fazer do Rio de Janeiro a maior diferença do Brasil”, complementou.

Bolsonaro então afirmou que seu governo sempre teve um bom relacionamento com o Rio, desde quando Castro assumiu, mas não citou que ele era vice de Wilson Witzel, seu desafeto, que foi cassado pela Alerj no ano passado.

“Passamos momentos difíceis juntos, como o da pandemia. Atendemos o que foi possível. Todo o Brasil, o Rio de Janeiro não foi diferente”, afirmou o presidente, que já havia conquistado o apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), mais cedo.