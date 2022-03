Reduto eleitoral de Bolsonaro, Rio olha torto para o presidente

Foi no Rio de Janeiro que o presidente Jair Bolsonaro fez sua carreira política de mais três décadas. Mas quase metade (47%) da população do estado avalia o seu governo como “negativo”, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira.

Dentre os entrevistados no levantamento, 26% acham o governo Bolsonaro “positivo” e 26%, “regular”. Outros 2% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Genial/Quaest no Rio foi realizada entre 15 e 18 de março, com 1.200 entrevistas domiciliares em 86 municípios do estado. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, com confiabilidade de 95%. O levantamento está registrada no TSE sob o número RJ-07593/2022.