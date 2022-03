Reduto bolsonarista tem guerra contra vacina em SC

Em 2018, Blumenau (SC) deu quase 84% dos votos válidos no 2º turno das eleições para Jair Bolsonaro. Mas, entre os servidores da prefeitura da cidade catarinense, o negacionismo do presidente com relação à vacina contra a Covid-19 se resume a 3.8% dos cerca de 9.200 trabalhadores do município. Mas trata-se de uma minoria barulhenta.

Em dezembro, a prefeitura passou a cobrar a comprovação de vacinação contra o coronavírus de seus servidores e o prazo para a apresentação dos documentos venceu no fim de janeiro. A administração então descobriu que 353 funcionários não tinham tomado nenhuma doce da vacina, e já abriu uma série de processos administrativos contra os negacionistas. Quem insistir em não se imunizar pode até ser exonerado.

Os dados foram divulgados na sexta-feira passada pelo colunista Evandro de Assis, do NSC Total.