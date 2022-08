Reduto bolsonarista, SC terá tiros de pistola no horário eleitoral

Governador do estado mais bolsonarista do país, onde a compra de armas tornou-se um fator de popularidade para Jair Bolsonaro, Carlos Moisés decidiu surgir atirando com uma pistola austríaca na propaganda partidária que irá ao ar a partir do fim de semana.

No primeiro programa de TV do governador que busca a reeleição, o governador dará tiros para falar das armas que o governo comprou para a polícia catarinense.

“Pela primeira vez, as nossas polícias têm as mesmas armas usadas pelo FBI. São mudanças assim que fazem de Santa Catarina o estado mais seguro do Brasil”, diz o governador. Moisés é militar.

A Polícia Civil e a Polícia Militar de Santa Catarina agora utilizam pistolas das marcas Glock e Beretta, fabricadas na Áustria e na Itália, respectivamente.