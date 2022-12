A mobilização nas redes sociais por Simone Tebet no governo Lula

Simone Tebet (MDB-MS) foi colocada em espera até o início da semana que vem para ser anunciada — ou não — como ministra no governo Lula.

Nas redes sociais, 59,2% das interações no Facebook, Twitter e Instagram com o nome da senadora nos últimos dez dias mencionam a sua possível indicação para comandar uma pasta na nova gestão do petista, segundo levantamento Vox Radar, empresa especializada nesse tipo de análise.

Entre 13 e 22 de dezembro foram contabilizadas 970.000 interações, entre likes, comentários e compartilhamentos, que citam Tebet. Desse total, cerca de 574.100 abordam especulações sobre seu possível futuro na Esplanada dos Ministérios. As postagens que citam a emedebista e também o nome de Lula somam em torno de 432.800 interações.

O posto mais especulado para a presença de Tebet foi o de ministra do Desenvolvimento Social — cargo que foi para o petista Wellington Dias, ex-governador do Piauí. As postagens sobre a suposta ida da senadora para essa pasta totalizam 256.300 interações. Já as publicações sobre ‘Meio Ambiente’, outra pasta cogitada para ela, somam 145.000 interações.