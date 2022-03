Rede de postos vende gasolina com desconto de R$ 0,20 no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Motoristas preocupados com o aumento no preço dos combustíveis terão um leve respiro nesta terça-feira.

Em ação do ‘Dia do Consumidor’, os postos Pão de Açúcar e Extra estão vendendo o litro da gasolina com desconto de 20 centavos. O valor incidirá sobre o preço cheio, por litro, cobrado por cada unidade.

Para participar, o cliente precisa ativar a oferta nos aplicativos Clube Extra ou Pão de Açúcar Mais. A promoção vale apenas até às 22h.

Na última semana, a Petrobras anunciou novo aumento no combustível — o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras aumentou 60 centavos o litro e, do diesel, 90 centavos.