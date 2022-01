Record dobra vendas nos primeiros cinco dias da Bienal do Livro

O Grupo Editorial Record está comemorando o sucesso de seu estande na Bienal Internacional do Livro, que acontece até o próximo domingo no Rio.

As vendas estão superando rapidamente o registrado em outras edições, inclusive antes da pandemia.

Nos cinco primeiros dias de evento neste ano, por exemplo, a receita mais que dobrou (alta de 113%) em relação ao observado no mesmo período da edição de 2019. As vendas somente no segundo dia da Bienal– no último dia 4, um sábado– superaram os três primeiros dias de 2019 somados.

A receita dos primeiros cinco primeiros dias deste ano superou em 17,6% a de igual período de 2015, uma das edições considerada de maior movimento pela Record.

Os livros mais procurados são os do selo jovem da editora, o Galera Record, foco comercial da empresa na feira deste ano, com promoções voltadas para o público adolescente. Entre os títulos de maior sucesso na edição atual estão “É assim que acaba“, de Colleen Hoover, e “Um de nós está mentindo“, de Karen McManus.

