Record aposta em selo jovem e lança inédito de sucesso da Bienal do Livro

A editora Record lançará no ano que vem um título inédito no Brasil da escritora americana Colleen Hoover chamado “Em busca da perfeição”.

O lançamento faz parte do investimento da editora no público jovem, por meio de seu selo Galera Record. O livro “É assim que acaba” de Colleen foi o mais mais vendido do stand da editora na Bienal do Livro no início do mês.

No ano passado, a Record vendeu 100.000 exemplares impressos de romances da americana e mais 30.000 e-books da autora. Este ano, já foram ao menos 400.000 cópias físicas e 60.000, digitais.

Colleen publicou seu primeiro livro de sucesso em 2012. Alguns dos livros de Colleen já figuraram na lista dos mais vendidos do New York Times, entre os quais, segundo a Amazon, “Essa garota”, “Pausa”, “Um caso perdido”, “Sem esperança”, “Em busca de Cinderela”, “Talvez um dia”, “O lado feio do amor” e “Confesse”.