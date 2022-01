Reclamações sobre companhias aéreas saltam 37% em janeiro, diz pesquisa

O pico de contágios causado pela variante ômicron do novo coronavírus fez crescer também as reclamações no país quanto ao serviço das companhias aéreas. O setor experimentou escassez de mão de obra em razão do alto número de tripulantes e pilotos afastados por Covid-19.

Várias companhias tiveram que remanejar ou cancelar voos, o que levou a um aumento das queixas de consumidores no site Reclame Aqui.

Uma pesquisa feita pelo site com 33 companhias aéreas brasileiras e estrangeiras mostrou que no período de 1º a 16 de janeiro foram registradas 4.176 reclamações, um aumento de 37,6% em relação ao igual período de dezembro passado.

Na comparação com janeiro de 2021, a alta foi um pouco menor, de 28%.