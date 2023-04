Receita revoga exoneração de ex-secretário envolvido no caso das joias

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, revogou nesta segunda-feira a exoneração do auditor fiscal Julio Cesar Vieira Gomes, seu antecessor no cargo, que é alvo de denúncia por supostamente ter pressionado servidores do órgão a liberarem as joias sauditas de 16,5 milhões de reais dadas a Jair Bolsonaro.

Gomes pediu demissão na semana passada e o ato foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, mas o atual chefe da Receita publicou portaria em edição extra para tornar a exoneração “sem efeito”.

Para justificar a decisão, ele registrou que estava “considerando, por cautela, a supremacia do interesse público, as

peculiaridades do caso, o disposto no art. 172 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Investigação Preliminar Sumária nº 00190.102690/2023-45 em curso no âmbito da Corregedoria-Geral da União, sem prejuízo de revisão após apreciação pela Corregedoria da Receita Federal”.