Receita Federal adia volta ao trabalho presencial por causa da ômicron

A volta ao trabalho presencial nas repartições da Receita Federal, que era prevista para janeiro, teve que ser postergada em razão do aumento no número de contágios por conta da variante ômicron do novo coronavírus.

Segundo portaria editada pelo órgão, as atividades presenciais só serão retomadas no dia 31 de março. De acordo com texto publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, caberá aos chefes de setor assegurar a prestação dos serviços de natureza presencial sem prejuízo à população.